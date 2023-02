Den Tränen nahe? Iris Klein teilt Selfie nach Fremdgeh-Drama

Iris Klein (55) zieht nun wohl die Reißleine. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ist davon überzeugt, dass sie ihr Mann Peter Klein mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben soll. Seitdem ist die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin sowohl psychisch als auch physisch am Boden zerstört und teilt regelmäßig ihre Gefühlslage im Netz – wie auch jetzt wieder: Iris veröffentlichte ein Bild von sich, auf dem sie ziemlich traurig wirkt.

Auf Instagram postete die 55-Jährige ein Selfie von sich, das sie in einer schwarzen Jacke und einem Schal im Auto sitzend zeigt. Dabei hat sie ihren Blick aus dem Fenster gerichtet und sieht ziemlich traurig und nachdenklich aus. Es wirkt fast schon so, als wäre sie den Tränen nahe. "Keine Worte mehr nötig", kommentierte sie ihren Beitrag. Ihrer Stimmung nach zu urteilen, spielt sie damit offenbar auf das Peter-Yvonne-Drama an.

Das ist aber noch nicht alles: In ihrer Story teilte Iris Videos, in denen sie aus einem Flugzeug heraus filmte. Demnach befindet sich die Mutter von Jenny Frankhauser (30) wohl auf dem Weg zurück nach Deutschland. "Ich schaffe das nicht mehr", schrieb sie dazu und markierte ihren Mann Peter, mit dem sie sich ein Heim auf Mallorca aufgebaut hatte.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de