Fans sicher: Stacey Solomon hat Hinweis auf Babyname gegeben

Hat Stacey Solomon (33) etwa versehentlich den Namen ihres ungeborenen Kindes verraten? Ende des vergangenen Jahres hatte die Sängerin freudige Nachrichten verkündet: Sie erwartet ihr fünftes Kind! Vor wenigen Wochen enthüllte die gebürtige Britin das Geschlecht ihres Babys. Die Musikerin und ihr Mann Joe Swash werden Eltern eines Mädchens. Wie die Kleine heißen wird, behielt sie bislang jedoch für sich – oder etwa doch nicht? Staceys Fans sind sich sicher, in ihrem neusten Posting einen Hinweis auf den Namen entdeckt zu haben!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige ein Foto ihrer Babyparty. Für diese hatte die baldige Fünffachmama einige Teile der Dekoration selbst gebastelt. In einem Clip erklärte sie wie. Doch den Followern der Blondine fiel dabei etwas anderes ins Auge: In der Deko finden sich Perlen wieder. "Kann es sein, dass du sie Pearl nennst?", fragte daraufhin ein Fan in den Kommentaren. "Ist das ein Hinweis auf ihren Namen? Pearl", kommentierte ein weiterer Bewunderer der Musikerin. Und auch andere User scheinen die Perlen als Hinweis auf den Namen von Staceys Tochter zu deuten.

Ob sie damit richtigliegen, ist jedoch unklar. Bislang hat die einstige X Factor-Teilnehmerin sich noch nicht zur Namensgebung geäußert. Und auch die Spekulationen darüber, ob ihre Tochter etwa den Namen Pearl tragen wird, ließ die 33-Jährige bisher unkommentiert.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Januar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Januar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash, Influencer

