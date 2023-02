Glitzer und Brusthaare: Harry Styles funkelt bei Grammys!

Was für ein brillanter Auftritt! Es war wieder so weit – die größten Musikstars der Welt trafen zusammen und wurden bei den Grammy Awards für ihre Hits, Performances und Leistungen geehrt. Unter anderem auch der britische Sänger Harry Styles (29), der den heiß begehrten Preis für das "Album des Jahres" absahnen konnte. Für das Event schmiss sich der "Sign of the Times"-Interpret besonders in Schale: In diesen drei Outfits funkelte Harry durch den Abend!

In einem karierten glitzernden Jumpsuit flanierte der Hottie über den roten Teppich und posierte gekonnt für die Fotografen. In dem Einteiler mit Ausschnitt gewährte Harry seinen Fans einen Blick auf seine Brust – der Mix aus Brusthaaren, muskulösen Armen und Tattoos schien dem ein oder anderen Fan den Atem zu rauben. "Ich kriege keine Luft mehr", scherzte und schwärmte ein User unter einem Instagram-Beitrag. Doch damit nicht genug...

Um die Trophäe auf der Bühne entgegenzunehmen, wechselte er seinen Look. Auch hier spielte Glitzer eine Rolle. Harry trug ein schimmerndes Crop-Top, welches er unter einem kurzen weißen Blazer versteckte. Mit seiner Performance seines Hits "As It Was" setzte er dem Ganzen jedoch die Krone auf. Dafür schmiss sich der 29-Jährige wieder in einen Einteiler, der von oben bis unten in Silber glitzerte und Fransen hatte, die während seiner Choreo durch die Gegend flogen.

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de