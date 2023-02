Liam Payne gratuliert Harry Styles nach dessen Grammy-Gewinn

Die Fans von One Direction sind ganz aus dem Häuschen! Harry Styles (29) sahnte im Rahmen der Grammy Awards gestern richtig ab und gewann in der Kategorie "Album des Jahres" mit seinem Erfolgsalbum "Harry's House". Schon bevor er überhaupt einen der begehrten Preise abräumen konnte, stahl der "As It Was"-Interpret bereits allen mit seinen Outfits die Show. Harrys Erfolg ging wohl auch an Liam Payne (29), seinem ehemaligen Bandkollegen, nicht vorbei: Jetzt gratuliert Liam Harry zu dessen Grammy-Gewinn!

Via Instagram teilt der Ex von Cheryl Cole (39) ein Schwarz-Weiß-Bild von Harry und schreibt dazu: "Für deine Musik, Harry, verdienst du jede Millisekunde, in der du grinsend auf eine der Trophäen schaust. Gott segne dich, Glückwunsch Bruder." Harry ist der einzige Ex-One-Direction-Sänger, der bisher einen Grammy bekommen hat.

Liams Post kommt für viele Fans sehr überraschend, da schon seit langer Zeit das Gerücht im Raum steht, dass die Jungs nach dem Ende von One Direction nicht gut aufeinander zu sprechen seien. So fragt etwa ein Follower auf Social Media: "Träume ich? Sehen wir hier etwa eine Interaktion zwischen den beiden?" und ein anderer meint: "Das kann doch nicht wahr sein!"

Instagram / liampayne Harry Styles, Grammy-Preisträger

Getty Images Harry Styles und Liam Payne im Dezember 2015

Getty Images One Direction im Dezember 2014

