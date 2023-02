Mega-Fan von Harry Styles stahl bei Grammys allen die Show!

Das war einer der ergreifendsten Momente der Nacht! Im Rahmen der gestrigen Grammy Awards gewann Harry Styles (29) unter anderem in der Kategorie "Album des Jahres" für "Harry's House" und stellte damit Musikgrößen wie Adele (34), Kendrick Lamar (35) oder Beyoncé (41) in den Schatten. Sein Grammy-Gewinn wurde von einem Fan des britischen Popkünstlers angekündigt – einer 78-jährigen Frau aus Kanada namens Reina. Sie stahl in der Grammy-Nacht allen die Show!

Nachdem Harry seinen Song "As It Was" performte, dauerte es nicht lange, bis er direkt zurück auf die Grammy-Bühne durfte. Reina verkündete mit der bekannten Trophäe in der Hand, dass der Sänger gewonnen habe. Dann stürmte Harry euphorisch zu ihr und umarmte seinen Super-Fan herzlich – Reina konnte ihr Glück wohl kaum fassen. Die ältere Dame äußerte gegenüber Moderator Trevor Noah, das sei für sie "mehr als Freude" gewesen und schilderte, sie "habe geweint".

In den sozialen Medien feiern viele Zuschauer den berührenden Moment von Harry und Reina auf der Bühne. "Ich hätte nicht erwartet, eine Großmutter aus Ontario bei den Grammys zu sehen, wie sie Harry Styles anfeuert – aber es war unglaublich schön", schreibt ein User. Ein anderer meint: "Es war so süß, als Harry Reina umarmte!"

Anzeige

Getty Images Harry Styles, dreifacher Grammy-Gewinner

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de