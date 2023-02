Meilenstein: Kim Petras schreibt bei den Grammys Geschichte!

Sie schätzt ihre Ehrung sehr! Kim Petras (30) gewann am Sonntag im Rahmen der alljährlichen Grammy-Preisverleihung an der Seite von Sam Smith (30) in der Kategorie "Best Pop Duo/Group Performance". Mit dem Song "Unholy" konnten die beiden sich gegen Musikgrößen wie ABBA, Coldplay oder Post Malone (27) und Doja Cat (27) durchsetzen. Der Sieg ist für Sams Gesangspartnerin ganz besonders, denn: Kim ist die erste Transgender-Frau, die in dieser Grammy-Kategorie jemals gewinnen konnte!

Auf der Grammy-Bühne verkündete die aus Deutschland stammende Sängerin: "Sam wollte, dass ich diesen Award annehme, weil ich die erste Transgender-Frau bin, die diesen Award gewinnt." Sam motivierte anschließend das Publikum zu einer Standing-Ovation für seine Duettpartnerin. Weiter meinte Kim: "Ich möchte all den großartigen Transgender-Legenden danken, die für mich die Türen öffneten, damit ich heute hier stehen darf." Im Weiteren betonte die Blondine, dass sie insbesondere einer bestimmten Musik-Kollegin dankbar sei: Pop-Queen Madonna (64). "Ich denke nicht, dass ich hier stehen könnte, ohne das Zutun von Madonna", erklärte sie.

Neben Sam und Kim durften viele weitere Stars einen Grammy mit nach Hause nehmen. Harry Styles (29) gewann in der Kategorie "Album des Jahres", Adele (34) konnte den Grammy für "Best Pop Solo Performance" abräumen. Zudem sahnte Ozzy Osbourne (74) als Überraschungskünstler des Abends dieses Jahr gleich zwei Grammys ab.

Getty Images Kim Petras und Sam Smith bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

