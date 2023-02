Wie verbringen die Royals Tag der Thronbesteigung der Queen?

Wie verbringen König Charles III. (74) und die royale Familie den ersten Jahrestag der Thronbesteigung von Queen Elizabeth II. (✝96) nach ihrem Tod? Mit dem Ableben ihres Vaters, König George VI (✝56), am 6. Februar 1952, bestieg die damals 25-jährige Prinzessin den Thron. Fast 71 Jahre galt sie somit als das amtierende Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs, bis sie im September vergangenen Jahres im Alter von 96 Jahren starb. Nun beging ihre Familie den ersten Jahrestag ihrer Thronbesteigung ohne die Queen.

Traditionell verbrachte die verstorbene Monarchin den Tag ihrer Thronbesteigung privat in Sandringham, wo ihr Vater starb und wo sich die königliche Familie jedes Jahr zu Weihnachten versammelt. Wie People jetzt berichtete, blieben auch ihr Sohn Charles, seine Frau Camilla (75) und der Rest der Royal-Family im privaten Kreis. Königliche Auftritte oder Verpflichtungen waren an diesem Tag nicht geplant.

Mit dem Tod der Queen wurde nun ihr ältester Sohn zum amtierenden König ernannt – am 6. Mai soll die offizielle Krönung des 74-Jährigen folgen. Der Buckingham Palast gab bereits einige Details zum Krönungswochenende bekannt: So werden Charles und seine Frau Camilla in der Westminster Abbey eintreffen, wo die Königsprozession abgehalten wird. Einen Tag später wird auf Schloss Windsor ein Konzert stattfinden, bei dem "Weltmusik-Ikonen und zeitgenössische Stars" auftreten sollen.

