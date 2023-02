Das war Adeles wahre Reaktion auf Harry Styles' Grammy-Sieg!

So war es wirklich! Vor wenigen Tagen gewann Harry Styles (29) im Rahmen der Grammy Awards die begehrte Trophäe in der Kategorie "Album des Jahres". Wohingegen Musiker-Kollegen wie Shania Twain (57) den geborenen Briten bejubelten, behaupteten einige Stimmen, dass sich Adeles (34) Freude in Grenzen gehalten habe. Es heißt, sie habe während seiner Dankesrede einfach den Saal verlassen. Lizzo (34) möchte hier nun für Klarheit sorgen: Das war Adeles wahre Reaktion auf Harrys Grammy-Gewinn!

Die "About Damn Time"-Interpretin veröffentlicht via TikTok ein Video, in dem Adele deutlich zu erkennen ist. Der Clip zeigt, dass sich die Sängerin während Harrys Dankesrede neben Lizzo befand und sich sehr wohl für ihren Landsmann freute. Adele saß während der gesamten Grammy-Show mit ihrer Musiker-Kollegin an einem Tisch und fragt in dem Video: "Warum filmst du mich?" – mit dem Hinweis, Lizzo solle lieber Harrys großen Moment mit der Kamera festhalten.

In den sozialen Medien kommentieren viele User als Antwort auf Lizzos dort veröffentlichten Clip: "Adele und Harry machen sogar gelegentlich gemeinsam Urlaub, und manche Menschen dachten wirklich, dass sich Adele nicht für Harry freuen kann?" Ein anderer Kommentar lautet: "Lizzo und Adele waren eindeutig mehr als glücklich für Harry!"

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Twitter / https://twitter.com/lizzo/ Lizzo und Adele bei den Grammys, 2023

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

