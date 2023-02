K.-o.-Tropfen am Valentinstag: "Unter uns" wird gefährlich

So hat sich die Schillerallee den Valentinstag sicherlich nicht vorgestellt! Seit 1991 begeistert Unter uns fast täglich die Zuschauer vor den Fernsehern. In dem Vorabendprogramm dreht sich alles um den Alltag der Schillerallee-Bewohner – Tabu-Themen bleiben dabei nicht aus. So sorgte die Sendung unter anderem mit einer Beziehung zwischen Conor (gespielt von Yannik Meyer) und seiner Stiefmutter Eva (Claudelle Deckert, 49) für Aufregung. Jetzt hat sich die Daily einer anderen wichtigen Thematik gewidmet: K.-o.-Tropfen!

Wie RTL jetzt berichtet, werden die Zuschauer am 14. Februar 2023 sehen, wie Paula Wolters (gespielt von Jess Maura) und ihre Freundin Cecilia Weigel alias Carina Koller (26) gemeinsam mit Cillys Tutor André (gespielt von Mario Neumann) feiern gehen. Doch plötzlich geht es der Studentin sehr schlecht. Der Grund: Scheinbar hat ihr Tutor Cecilia K.o.-Tropfen verabreicht. Für die Schauspielerinnen ist diese Thematik von besonderer Wichtigkeit: "Leider passiert so etwas nach wie vor sehr oft und ich finde es sehr wichtig, auf diese Gefahr [...] aufmerksam zu machen. Das geht natürlich besonders gut über eine tägliche Serie, da man viele Menschen erreicht", erklärte Carina.

Aber auch ihrer Schauspielkollegin liegt dieses Problem sehr am Herzen: "Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit meiner Rolle Paula bei 'Unter uns' auf dieses Thema aufmerksam machen kann. Es ist enorm wichtig, darüber aufzuklären und die Gefahren sichtbar zu machen", ergänzte Jess abschließend.

Alle alten und neuen "Unter uns"-Folgen sind auf RTL+ abrufbar.

RTL / Stefan Behrens Carina Koller und Jess Maura bei "Unter uns"

RTL / Stefan Behrens Carina Koller, Mario Neumann und Jess Maura bei "Unter uns"

RTL / Stefan Behrens Jess Maura als Paula Wolters bei "Unter uns"

