Nach Ehe-Aus: Paul Wesley turtelnd mit Natalie unterwegs

Sind Paul Wesley (40) und Natalie Kuckenburg jetzt etwa offiziell zusammen? 2019 gaben sich der Schauspieler und seine Partnerin Ines De Ramon das Jawort. Doch im September vergangenen Jahres machten dann traurige News die Runde: Das einstige Traumpaar hat sich getrennt. Während seiner Ex eine Romanze mit Brad Pitt (59) nachgesagt wird, scheint auch der Vampire Diaries-Star wieder frisch verliebt zu sein: Hand in Hand spazierte Paul mit Natalie durch New York!

Das zeigen jetzt die Bilder, die Mail Online vorliegen: Händchenhaltend wurden die beiden beim Verlassen eines Fitnessstudios abgelichtet. Für ihren sportlichen Ausflug wählte Paul ein schwarzes T-Shirt, eine wattierte Jacke und eine dunkle Jogginghose. Mit einem braunen Cap rundete der 40-Jährige den Look ab. Auch seine Begleitung hielt sich farblich bedeckt: Zu einem schwarzen Mantel kombinierte Natalie eine dunkle Hose und Turnschuhe.

Bereits in der Vergangenheit wurden Paul und die 22-Jährige zusammen gesehen: Bilder von Daily Mail zeigen, wie die Turteltauben einen romantischen Urlaub im Süden Italiens genießen – dabei konnten sie kaum die Finger voneinander lassen! So knutschten Paul und Natalie ungeniert in einem Restaurant rum oder genossen ihre Zweisamkeit auf einem Boot.

Instagram / paulwesley Paul Wesley und Ines De Ramon

Instagram / nataliekuckenburg Natalie Kuckenburg, Model

Getty Images Paul Wesley, Schauspieler

