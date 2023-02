Nach romantischer Reise: Twenty4Tim verrät Beziehungsstatus

Was geht denn nun in Twenty4Tims (22) Liebesleben? Der Webstar unternahm gerade erst einen romantischen Trip nach Rom und wurde dabei von Sinan Movez begleitet. An dem Kurzurlaub ließ der Influencer auch seine Follower teilhaben und teilte unter anderem Bilder, auf denen er und der TikToker recht vertraut wirkten. Die Community spekulierte deshalb bereits über einen möglichen Flirt. Nun äußerte sich Tim selbst zu den Datinggerüchten!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde hakte ein Fan nach und wollte wissen, ob Tim mit Sinan zusammen ist. "Dann wäre ich ja mit meinem kleinen Bruder zusammen", amüsierte sich der 22-Jährige über die Vermutung. Offenbar kann er sich auch keine Beziehung mit ihm vorstellen. "Sinan furzt im Schlaf. Diese vier Wörter genügen", witzelte Tim. Tote Hose ist bei ihm aber trotzdem nicht. Erst vor zwei Wochen hatte er das letzte Mal Sex, wie der "Bling Bling"-Interpret in dem Q&A verriet.

Neben Sinan wird Tim auch noch eine Romanze mit seinem Freund Ray nachgesagt. Doch auch zu diesem Thema stellte der gebürtige Kölner klar: "Ich bin nicht mit Ray zusammen und habe auch keine Gefühle. Aber ich liebe ihn sehr dolle freundschaftlich." Dabei merkte Tim jedoch an: "Kann sich natürlich alles ändern."

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Sinan Moves, Social-Media-Stars

Anzeige

Instagram / twenty4tim Sinan Movez und Twenty4tim im Januar 2023

Anzeige

Instagram / ray_artist_ Ray und Twenty4tim beim "Bling Bling"-Musikvideo-Dreh

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de