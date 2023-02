Romantische Rom-Reise: Datet Twenty4tim diesen TikTok-Star?

Ist er etwa der Neue an der Seite von Twenty4tim (22)? Der Influencer wurde vor allem durch seinen offenen und ehrlichen Content auf Instagram und Co. bekannt. 2022 eroberte sein erster eigener Song "Gönn dir" die Charts. In dem Musikvideo spielt auch der TikToker Sinan Movez mit und durch die Zusammenarbeit scheinen sie Freunde geworden zu sein. Jetzt gibt es allerdings Anzeichen, dass aus Tim und Sinans Freundschaft mehr geworden ist.

Auf seinem Instagram-Kanal lässt Tim seine Follower derzeit an seiner Rom-Reise teilhaben. In die italienische Hauptstadt ist er zusammen mit Sinan gereist. Eine Reihe von Fotos, die er jetzt postet, geben den Fans Anlass zur Spekulation, denn sie zeigen sich darauf besonders innig und eng miteinander. In ihren Storys heizen die beiden die Spekulationen noch mehr an. Einige Follower fragen immer wieder, ob die beiden zusammen sind. "Wie süß ihr seid! Hoffe sehr, dass da was läuft! Solange ihr beide glücklich seid, ist das perfekt", schwärmt eine Userin. Ein anderer meint: "Ich finde, ihr seht voll verliebt aus."

Tim hält sein Liebesleben bisher allerdings eher aus der Öffentlichkeit raus. Zuletzt feierte er sich vor allem für seinen immensen Abnehmerfolg. Im Januar präsentierte der 22-Jährige stolz seine Transformation: "Ich habe 5,7 Kilogramm abgenommen und zum ersten Mal in meinem Leben kann ich sagen, dass ich es mit Freude getan habe."

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Sinan Moves, Social-Media-Stars

Instagram / sinanmovez Sinan Movez und Twenty4tim, Influenzer

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Webstar

