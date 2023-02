Nach Sexting-Eklat: Beichtet Adam Levine nun bald alles?

Bricht Adam Levine (43) möglicherweise sein Schweigen? 2022 war der Maroon 5-Frontmann ins Visier der Negativpresse geraten. Der Grund: Mehrere Frauen hatten behauptet, dass der Musiker ihnen im Netz anzügliche Nachrichten geschrieben habe – und das trotz der Tatsache, dass seine Frau Behati Prinsloo (34) Baby Nummer drei von ihm erwartet hatte. Bisher äußerte sich Adam nicht zu den Behauptungen. Könnte sich das nun bald ändern?

Auf Instagram ging nun ein Ausschnitt aus dem Podcast "Call Her Daddy" viral, in dem Alexandra Cooper (28) regelmäßig berühmte Gäste begrüßt. In dem Clip deutete die Blondine an, dass Adam nun bald ebenfalls bei ihr auf der Couch Platz nehmen werde. Etwa, um über das Flirt-Drama zu sprechen? "Wie oft bist du mit Frauen fremdgegangen, die du auf Instagram getroffen hast?", fragte Alex in dem Video ihrem Gegenüber – bei diesem handelt es sich aber nicht um Adam Levine, sondern um Komiker Adam DeVine (39). Das Ganze war also nur ein Scherz, über den wohl auch die Gattin des Musikers nur schmunzeln konnte, wie sie unter dem Post mit einem lachenden Emoji bewies.

Vermutlich zählen für Adam derzeit ohnehin ganz andere Dinge. Ende Januar hatte ein Insider nämlich gegenüber People ausgeplaudert, dass der "Sugar"-Interpret und das Model einen weiteren Sprössling auf der Welt begrüßen durften. Offiziell bestätigt ist das bisher aber noch nicht.

Getty Images Alexandra Cooper, Podcasterin

Getty Images Adam DeVine, Comedian

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und ihr Mann Adam Levine mit den gemeinsamen Töchtern

