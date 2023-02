Vierter Geburtstag: Sophia Vegas schmeißt Tochter XXL-Party

Sophia Vegas (35) greift für ihre Familie tief in die Tasche! Nach der Scheidung von Bert Wollersheim (71) hat sie in Daniel Charlier ihr große Liebe gefunden: Eine Traumhochzeit und die Geburt einer Tochter machten das Familienglück perfekt. Die kleine Amanda ist der ganze Stolz der Reality-TV-Bekanntheit – und wird dementsprechend verwöhnt: Zum vierten Geburtstag veranstaltete Sophia eine riesige Party für ihre Tochter!

Und auf der Party mit dem Thema Disney mangelte es wirklich an nichts, wie Sophia mit Fotos auf Instagram bewies. Es gab für Amanda nicht nur eine riesige Hüpfburg in Form eines Schlosses, ein Bällebad, Ponys, Unmengen an Luftballons und Geschenke und eine Fotowand, sondern auch zahlreiche als Disney-Charaktere verkleidete Schauspielerinnen. Die sangen für das ebenfalls als Prinzessin verkleidete Geburtstagskind und ihre kleinen Freunde.

Zu den Bildern der luxuriösen Party widmete Sophia ihrer Kleinen auch eine Liebeserklärung: "Von dem Tag, an dem du geboren bist, bis heute hast du mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Deine Freude für unsere tagtäglichen Unternehmungen und deine liebevolle Art und Weise, mit Menschen umzugehen, ist unfassbar einzigartig", schwärmte sie. Amanda habe ein unfassbar großes Herz und habe ihre Eltern

zu einer Familie gemacht.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas (M.) mit ihrem Mann Daniel Charlier, ihrer Tochter und einer Schauspielerin

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda, Februar 2023

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda, Februar 2023

