Alec Baldwin verlangt neuen Staatsanwalt für seinen Prozess

Alec Baldwin (64) nimmt sein Recht in Anspruch. Auf den Schauspieler kommen unangenehme Zeiten zu: Nachdem er am Set einen Schuss abgefeuert hatte, durch den die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) ums Leben kam, wurde der Filmstar wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und wird sich bald vor Gericht verantworten müssen. Bevor es zum Prozess kommt, stellte der Produzent jetzt einen Antrag: Alec verlangt einen neuen Staatsanwalt!

Die New York Post berichtet, dass die Anwälte des 64-Jährigen den Rücktritt der Staatsanwältin Andrea Reeb vom Fall fordern, da sie Mitglied des Repräsentantenhauses des Bundesstaates ist. "Abgeordnete Reed ist daher entweder die Exekutive oder die Judikative, und ihr Dienst als Sonderstaatsanwältin ist verfassungswidrig", heißt es in dem Antrag. Demnach dürfe sie ihr Amt nicht weiter ausüben, da es laut dem Gesetz von New Mexico verboten sei, dass ein Abgeordneter gleichzeitig als Staatsanwalt fungiert.

Im Falle einer Verurteilung droht Alec eine fünfjährige Haftstrafe – für ihn selbst und seine Familie absolut unvorstellbar. "Alec ist fassungslos und absolut am Boden zerstört. [...] Sie können sich dieses Szenario nicht einmal vorstellen und sagen sich gegenseitig, dass dies auf keinen Fall passieren kann", berichtete ein Insider gegenüber UsWeekly.

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Getty Images Alec Baldwin bei den Screen Actors Guild Awards

Instagram / hilariabaldwin Alec mit seiner Frau Hilaria Baldwin

