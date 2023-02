Body-Positivity: Sarah Hannemann flasht mit Playboy-Fotos

Sarah Hannemann (32) möchte eine wichtige Botschaft vermitteln! Die Schauspielerin wurde durch ihre zahlreichen Auftritte in diversen Serien wie Unter uns oder Rote Rosen bekannt. Aktuell ist sie in dem GZSZ-Spin-off "Leon – Kämpf um deine Liebe" zu sehen. Nun machte sie aber mit einer anderen Angelegenheit von sich reden: Der Rotschopf ziert die neue März-Ausgabe des Playboys. Dabei hat Sarah eine wichtige Mission!

Mit den heißen Aufnahmen möchte Sarah sich vor allem für Body-Positivity einsetzen, verrät sie Bild. "Dass man zu sich selbst stehen sollte. Und dass man mit dem zufrieden sein sollte, was man hat. Kleine Brüste, große Brüste, kleiner Po, dicker Po – das ist alles völlig wurscht", macht die Beauty deutlich.

Sie selbst habe auch immer wieder etwas an ihrem eigenen Körper auszusetzen gehabt. Dann traf sie aber eine Entscheidung: "Ich wollte einfach mal über meinen Schatten springen und mir damit zeigen, dass ich mich so akzeptieren darf und sollte, wie ich bin. Sind ja alle nicht perfekt, oder? Und ich dachte mir so: Sarah, du bist eigentlich eine schöne Frau – mach das!"

Anzeige

RTL / Matthias Marx Daniel Roesner, Susan Sideropoulos, Daniel Fehlow und Sarah Hannemann, "Leon"-Stars

Anzeige

Instagram / sarahhannemann_official Sarah Hannemann auf Rügen im September 2018

Anzeige

Getty Images Sarah Hannemann im April 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de