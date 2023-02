Boob-Show: Chiara Ferragni lässt bei Event tief blicken

Chiara Ferragni (35) macht kein Geheimnis aus ihrem Körper! Der Transparent-Look scheint es der Mode-Bloggerin angetan zu haben. In den vergangenen Wochen hatte sich die Italienerin bereits des Öfteren freizügig im Netz und auf Events präsentiert. Die Influencerin scheint stolz auf ihren Körper zu sein und zeigt ihn wohl gerne so, wie er ist. Auf einem Event hüllte Chiara ihre Kurven einzig in einen glitzernden Hauch von Nichts!

Auf dem bekanntesten Musik-Festival Italiens in Sanremo durfte die 35-Jährige natürlich nicht fehlen. Als Co-Moderatorin lenkte die modeaffine Unternehmerin wohl alle Blicke auf sich, denn: Chiara trug ein durchsichtiges Glitzerkleid, das ihre Nippel durchblitzen ließ! Der Stoff ihrer Robe war so fein, dass er sogar ihren Bauchnabel enthüllte. Auf Instagram betitelte die Bekanntheit ihr Outfit als "Das schamlose Kleid". Dazu posierte sie mit einem Apfel in der Hand und spielte auf ein altes Gemälde an, das die nackte Eva aus der Schöpfungsgeschichte zeigt.

Erst vor Kurzem hatte sich die zweifache Mama auf einem anderen Event ebenfalls sehr freizügig gegeben. Auf ihrem Instagram-Account hatte sie dazu mehrere Schnappschüsse von ihrem Outfit geteilt: Chiara trägt darauf ein blaues Spitzendress, das komplett durchsichtig ist. Darunter bedeckt lediglich eine schwarze Unterhose intime Stellen, während ihre Nippel abgeklebt waren.

ActionPress Chiara Ferragni in Sanremo 2023

Instagram / fedez Chiara Ferragni im Dezember 2022

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Influencerin

