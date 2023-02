"Herz explodiert": Tanja schwärmt von Julian Claßen mit Baby

Tanja Makarić (25) ist völlig aus dem Häuschen! Kurz nach der Trennung von Bibi Claßen (30) fand Julian Claßen (29) erneut die Liebe: Im Sommer 2022 bestätigte der YouTuber seine Beziehung zu der Influencerin Tanja. Seitdem stellen die beiden Turteltauben immer wieder zur Schau, wie verliebt sie sind. Aktuell sind die zwei im Urlaub – dort brachte Julian Tanjas Muttergefühle nun zum Überkochen!

In ihrer Instagram-Story filmte die Brünette Julian, der mit einem kleinen Kind auf dem Arm durch ein Restaurant schlendert – bei dem Baby handelt es sich um den Sohn von Tanjas Schwester. "Mein Gott, ist das nicht genau das, was jede Frau dann irgendwann sehen will?", schwärmte die völlig begeisterte Beauty und ergänzte: "Mein Herz platzt und explodiert."

"Klar, sehe ich ihn auch mit seinen eigenen Kindern und das ist auch alles so perfekt und da schmilzt auch mein Herz, wenn ich sehe, wie er mit denen umgeht", meinte Tanja – dass Julian sich aber auch so rührend um den Sohn ihrer Schwester kümmert, scheint sie besonders zu berühren.

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Action Press / Timm, Michael Tanja Makarić und Julian Claßen beim kinderTag in Berlin im September 2022

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

