Nach Bayern-Kritik: Manuel Neuer schießt auch gegen Fans

Manuel Neuer (36) holt wohl zum Rundumschlag aus. Der Keeper des FC Bayern München machte zuletzt viele negative Schlagzeilen, nachdem er öffentlich gegen seinen Verein geschossen hatte. Der 36-Jährige kritisierte vor allem die plötzliche Entlassung des Torwart-Trainers der Bayern, Toni Tapalović (42). Doch das war nicht das Einzige, was der Welttorhüter zu bemängeln hatte: Auch die deutschen Fans bekamen nun ihr Fett weg.

Im Fokus des Interviews stand auch das frühe Aus bei der WM in Katar. Vor allem fehlte dem Weltmeister von 2014 die Euphorie der deutschen Fans. So sagte Manuel laut der Abendzeitung München: "Wir hatten das Gefühl, dass wir zu Hause nur wenig Unterstützung hatten." Hinzu kam für den ehemaligen Welttorhüter, dass die Erwartungen an die Mannschaft sehr hoch gewesen seien.

Ehe Manuel wieder für die Nationalelf im Tor stehen wird, könnte es allerdings eine Weile dauern. Der Keeper verletzte sich beim Wintersport: "Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen." Offenbar ist Manu auf dem Weg der Besserung – doch die aktuelle Fußball-Saison sei für ihn schon jetzt beendet, teilte er auf Instagram mit.

Getty Images Manuel Neuer bei der WM in Katar, November 2022

Getty Images Manuel Neuer, Torwart

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer, Torwart

