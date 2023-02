"Nicht zu erkennen": Fans sorgen sich um Madonnas Gesicht!

Madonna (64) schockt wieder mit ihrem Look! Anstatt mit der Limo anzureisen, kam die Popikone am vergangenen Wochenende womöglich direkt aus ihrem Raumschiff auf die Bühne. Die "Like A Prayer"-Interpretin hatte bei den 65. Grammys die Ehre, als Überraschungsgast einen Award an Kim Petras (30) und Sam Smith (30) zu verleihen. Für die Überraschung sorgte dabei nicht nur ihr Vintage-Thierry-Mugler-Ensemble, sondern vor allem das Gesicht, das sie dazu trägt. Ihre Fans haben Schwierigkeiten, Madonna zu erkennen!

Das Internet zeigt sich nach ihrem Auftritt auf Twitter irritiert: "Ich glaube, die Menge hat darauf gewartet, dass Madonna herauskommt. Die Zuschauer haben die Person, die gesprochen hat, nicht erkannt", "'Like A Virgin' kommt mir da in den Sinn. Ich frage mich immer wieder, welche arme Jungfrau geopfert wurde, damit Madonna ihr Gesicht tragen kann!" Nicht nur die prallen Wangen und volleren Lippen sorgen für Entrüstung im Netz, auch die Farbe und der Glanz des Gesichts verwirren die Fans: "Madonna sah bei den #grammys einbalsamiert aus".

Obwohl besorgte Follower Madonna dazu auffordern, die Schönheitsoperationen zu beenden, eilen andere zur Rettung der polarisierenden Sängerin und ihres überirdischen Erscheinens: "Nach einer 40-jährigen Karriere ist sie immer noch die wichtigste Frau in der Musikindustrie. Ihr habt kein Recht, über ihr Gesicht oder ihr Aussehen zu sprechen. Macht euch besser Sorgen darüber, was ihr erreicht habt, wenn ihr in dieses Alter kommt."

Madonna, Los Angeles 2023

Madonna, Sängerin

Madonna, Sängerin

