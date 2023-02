Schwanger auf OnlyFans: Psychologin kritisiert Wendler-Plan

Schwangerschaftsfotos auf einer Erotikplattform – was sagt eine Psychologin dazu? Vor wenigen Tagen hatten Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) für mächtig Aufsehen gesorgt. Das Paar hatte verkündet, dass es seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Um die Schwangerschaft der Influencerin mitzuverfolgen, müssen die Fans der beiden jedoch bezahlen: Laura und Michael wollen die Babybauch-Fotos auf OnlyFans vermarkten, was so manchen entsetzt. Doch was hält eigentlich eine Psychologin davon?

"Seine Babybauch-Fotos auf so einem Schmuddelportal zu vermarkten, ist extremer Exhibitionismus", urteilte Promi-Psychologin Christine Baumanns im Interview mit Bild. Doch verwundert ist sie darüber nicht. "Das passt zu dem ganzen Gehabe von den beiden. Ihr Motto lautet: Auffallen um jeden Preis – ganz egal womit. Jede Geschmacklosigkeit ist erlaubt", äußerte sich die Fachfrau.

Auch die Promis sind entsetzt. "Ein ungeborenes Kind für seine eigene Karriere auf einer Plattform wie OnlyFans zu instrumentalisieren, sagt sehr viel über die eigene Wertvorstellung aus", meinte Jana Schölermann (35) gegenüber Bild. Und auch Caroline Beil (56) zeigt sich wenig begeistert. "OnlyFans ist nicht die richtige Plattform für Schwangerschaftsfotos. Ich finde das nicht sehr stilvoll", betonte die Moderatorin.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann, Schauspielerin

Anzeige

Findet ihr auch, dass es vorhersehbar war, dass Laura und Michael die Schwangerschaft auf OnlyFans vermarkten? Ja, das war mir schon klar. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de