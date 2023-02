"Seit über einem Jahr": Bill Gates ist wieder vergeben!

Ist Bill Gates (67) etwa wieder vom Markt? 27 Jahre gingen er und seine Frau Melinda Gates (58) gemeinsam durchs Leben. Doch es sollte nicht Liebe fürs Leben sein: Vor etwa zwei Jahren verkündeten die beiden dann, dass ihre Ehe gescheitert ist. Im November vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Projektmanagerin seit einigen Monaten wieder in einer Beziehung ist. Jetzt soll auch Bill wieder verliebt sein!

Das behauptete jetzt zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail: Angeblich soll der 67-Jährige bereits seit über einem Jahr mit Paula Hurd, der Witwe des verstorbenen Oracle-CEOs Mark Hurd, zusammen sein! "Sie sind unzertrennlich", berichtete ein Freund des angeblichen Paares gegenüber dem Medium. "Sie sind seit über einem Jahr zusammen, und sie wird immer als 'mysteriöse Frau' beschrieben, aber es ist kein Geheimnis für ihren engeren Kreis, dass sie in einer romantischen Beziehung sind."

Die neue Frau an Bills Seite scheint keine Unbekannte zu sein: Die beiden verkehren seit Jahren in denselben Kreisen und waren sich schon vor Marks Tod hin und wieder beim Tennis begegnet. Bereits im vergangenen Monat wurden Paula und der Microsoft-Mitbegründer zusammen beim Finale der Herren bei den Australian Open in Melbourne in Australien gesehen. Kurz danach wurden sie bei einem gemeinsamen Spaziergang abgelichtet.

Getty Images Melinda Gates und Bill Gates, September 2013

Getty Images Bill Gates im Juni 2019

Getty Images Bill Gates, Unternehmer

