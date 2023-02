"So hungrig": Meghan Trainor dachte, sie erwartet Zwillinge

Meghan Trainor (29) plaudert offen über ihre zweite Schwangerschaft! Drei Jahre nach ihrer Hochzeit durften die Musikerin und ihr Mann Daryl Sabara (30) 2021 ihren kleinen Sohn Riley auf der Welt begrüßen. Die Familienplanung sollte damit aber noch nicht abgeschlossen sein: Vor rund einer Woche verkündete Meghan ihre zweite Schwangerschaft. Ob sie sich auf einen Jungen oder auf ein Mädchen freuen darf, verriet die Sängerin noch nicht. Dafür plauderte sie etwas anderes aus: Meghan dachte, dass sie mit Zwillingen schwanger ist!

In einem Interview mit People verriet die "Made You Look"-Interpretin, dass sie mehr Appetit als in der ersten Schwangerschaft hat: "In dieser Schwangerschaft bin ich so hungrig, dass ich mich fragte: 'Sind es Zwillinge?'" Daraufhin fügte Meghan aber schnell hinzu, dass sie "leider" keine Zwillinge erwartet.

Aber nicht nur beim Thema Essen merkt die 29-Jährige mit fortschreitender Schwangerschaft Unterschiede. "Ich habe gerade ein ganzes Buch über meine erste Schwangerschaft mit dem Titel 'Dear Future Mamas' geschrieben. Und jetzt denke ich schon: 'Oh Gott, ich muss noch eins schreiben, denn das hier ist das Gegenteil'", erklärte Meghan. So habe sie bei der ersten Schwangerschaft keinerlei Symptome gehabt – bei der aktuellen fühle sie sich "wie gerädert".

Instagram / meghan_trainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Getty Images Meghan Trainor, AMAs 2022

Getty Images Meghan Trainor, Oktober 2019

