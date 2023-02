Wirbelbruch: Robbie Williams' Vater musste ins Krankenhaus

Robbie Williams (48) sorgt sich um seinen Vater Pete! Der Brite hat seit einer Weile mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2019 hatte Robbie ihn bei einem Konzert sogar auf die Bühne geholt, um seinen Fans zu verdeutlichen, wie ernst es um ihn steht. Damals betonte der Sänger, dass er nicht sterben dürfe, weil er ihn noch brauche. 2020 wurde dann öffentlich, dass Pete an Parkinson leidet. Nun musste er ins Krankenhaus.

Auf Twitter meldete sich Pete bei seinen Followern mit zwei Bildern – eines zeigt ihn auf dem Weg in die Klinik und eines im Krankenhausbett. "Ich bin gestern gestürzt und habe mir einen Knochen in der Wirbelsäule gebrochen. Ja, es tut weh..." Er habe den ganzen Tag in der Einrichtung verbracht. "Ich hatte bessere Tage", gab der 72-Jährige zu verstehen. Offenbar stand das Ganze in Zusammenhang mit seiner Parkinsonerkrankung. Denn Pete betonte abschließend: "Parkinson ist lästig."

Offenbar hat sich inzwischen auch Robbie mit ihm in Verbindung gesetzt. In einem weiteren Post schrieb Pete: "Fürs Protokoll: Rob und ich kommunizieren nicht über Social Media. Wir reden am Telefon miteinander." Damit bezog er sich auch auf einen Zeitungsartikel, in dem geschrieben stand, dass ihm viele Stars eine gute Besserung gewünscht hätten, nur sein Sohn nicht.

Twitter / https://twitter.com/poppapete299 Pete Conway im Februar 2023

Getty Images Robbie Williams im September 2022

