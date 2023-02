Zweiter Anlauf bei DSDS: Schafft es Andrea Renzullo jetzt?

Andrea Renzullo (26) probiert es noch einmal! Schon als Jugendlicher versuchte der Italiener sein Glück bei der Castingshow Das Supertalent und sang sich in die Herzen der Zuschauer. Für einen Sieg hatte es damals allerdings nicht gereicht. Jahre später ging er dann zu DSDS, doch auch das reichte nicht für den großen Durchbruch. Nun soll es aber endlich so weit sein: Andrea geht zum zweiten Mal zum DSDS-Casting!

Mit dem Song "You Are The Reason" von Calum Scott trat Andrea in der heutigen Folge vor die Jury bestehend aus Dieter Bohlen (69), Katja Krasavice (26), Leony und Pietro Lombardi (30). Mit seiner gefühlvollen Stimme und der jahrelangen Erfahrung begeisterte er die Juroren schließlich! "Du hast es drauf. Ich meine das Gesamtpaket", staunte Dieter. Katja war sogar so begeistert, dass sie ihm die goldene CD überreichte!

Damit kommt Andrea direkt weiter in den Auslandsrecall nach Mallorca! Davon war er selber völlig überwältigt: "Der zweite Versuch hat sich sowas von gelohnt. Ich habe die goldene CD von Katja bekommen!", schwärmte der 26-Jährige überglücklich.

Instagram / andrea_renzullo_original Andrea Renzullo bei DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice, DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Andrea Renzullo bei DSDS

