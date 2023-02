Eine Woche nach Geburt: Heather Rae Young zeigt ihren Körper

Heather Rae Youngs (35) Alltag wurde vor wenigen Tagen komplett auf den Kopf gestellt! Die Selling Sunset-Darstellerin hatte Anfang Februar tolle Neuigkeiten aus ihrem Privatleben verkündet: Ihr Ehemann Tarek El Moussa (41) und sie hatten einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen dürfen. Kurz nach der Geburt gab die Beauty jetzt ein Body-Update: Heather präsentierte ihren Fans ihren Körper – und das nur eine Woche nach der Geburt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die frischgebackene Mutter jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie ihren Body vor einem Spiegel in Szene setzt: Auf dem Foto zeigt Heather ihren Bauch in einem karierten Pyjama. "Eine Woche nach der Geburt", betitelte die Blondine das Posting und fügte hinzu: "Zu meinen Aktivitäten gehört: Stillen und Abpumpen – und dann alles wieder von vorne."

Vor wenigen Tagen hatte Heather ihrer Community bereits einen Einblick in ihren neuen Alltag als Mama gewährt – und dabei hatte sie auch ihre Gefühlslage beschrieben. "Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so erschöpft, aber gleichzeitig so glücklich!", hatte die 35-Jährige betont.

