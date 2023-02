"Fast unmöglich": Neu-Mama Rihanna über Work-Life-Balance

Rihanna (34) gewöhnt sich noch an ihren neuen Alltag. Die Sängerin durfte im Mai 2022 gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen: Sie bekamen einen niedlichen Sohn. Nachdem sie sich einige Jahre Auszeit genommen hatte und sieben Jahre nicht mehr auf einer Bühne stand, wird sie am kommenden Sonntag in der Halftime-Show vom Super Bowl auftreten. Doch ihren Job und die Familie miteinander zu vereinbaren, ist für Rihanna eine Herausforderung.

Im Interview mit Apple Music plauderte die "Diamonds"-Interpretin über den kommenden Auftritt und die Vorbereitungen dafür. Dass Rihanna nun Mama ist, erschwert ihren Job: "Die Balance ist fast unmöglich, denn egal wie man es betrachtet, die Arbeit ist immer etwas, das einem die Zeit mit seinem Kind raubt. Das ist jetzt die Währung, das ist es, worauf es ankommt", gab sie zu. Daher nehme sie nicht mehr jeden Job an: "Wenn du Entscheidungen triffst, zu denen du Ja sagst, muss es das wert sein."

Nach der Super-Bowl-Show soll Rihanna allerdings auch planen, wieder auf Tour zu gehen. Ein Insider verriet kürzlich gegenüber The Sun, dass sie "im Laufe des Jahres ihr komplettes Comeback geben und ihre neue Musik auf einer Tournee durch Nordamerika vorstellen wird". Bislang sind allerdings noch keine Details darüber bekannt.

TikTok / rihanna Rihannas kleiner Sohn

Getty Images Rihanna bei der US-CHARITY-ENTERTAINMENT-RIHANNA-BALL-CELEBRITY im September 2019

Getty Images Rihanna bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere im Oktober 2022

