A$AP Rocky schwärmt von Familienleben mit Rihanna und Baby

A$AP Rocky (34) kann sein Glück immer noch kaum fassen. Im Mai 2022 durften der Rapper und seine Partnerin Rihanna (34) ihr erstes Kind willkommen heißen – einen Sohn. Den Kleinen zeigte die "Umbrella"-Interpretin sogar schon im Netz und schwärmte von ihrem Mama-Dasein. Jetzt zog auch der stolze Papa nach: In den höchsten Tönen sprach A$AP nun über sein neues Familienleben.

Im Interview mit Zane Low bei Apple Music 1 kam der 34-Jährige auf seine Elternschaft zu sprechen. Vater zu sein, helfe ihm auch dabei, kreativ zu sein. Immerhin habe er nun eine ganz neue Perspektive. "Es hilft dir wirklich, zu deiner Familie und zu deinem Baby nach Hause zu kommen. Und ich kann es nicht einmal erklären, Mann. Man kommt jeden Tag nach Hause in den Himmel. Ich bin so dankbar. Gott ist gut, Mann", schwärmte A$AP. Er könne es nicht in Worte fassen, wie besonders dieses Gefühl sei.

Wollen die beiden also vielleicht sogar noch weiteren Nachwuchs? Eine Quelle behauptete gegenüber Mirror, dass sich Rihanna trotz ihres vollen Terminkalenders eine Zukunft mit weiteren Kindern vorstellen könne. Immerhin habe die Musikerin immer davon geträumt, Mama zu sein.

TikTok / rihanna Rihanna und A$AP Rockys Sohn

Getty Images A$AP Rocky bei einem Event von Fenty in Los Angeles im Februar 2022

Getty Images Rihanna im Juli 2017

