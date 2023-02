Großer Wunsch: Rumer Willis wollte schon immer Mutter sein

Für Rumer Willis (34) ist ein großer Wunsch wahr geworden. Die Tochter von Bruce Willis (67) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Mit ihrem Freund Derek Richard Thomas erwartet die Schauspielerin ihren ersten Nachwuchs. Während ihrer Schwangerschaft teilt die Beauty niedliche Schnappschüsse und betont immer wieder, dass sie voller Vorfreude auf ihr Kind ist. In einem Interview verriet Rumer, dass sie schon immer Mutter sein wollte.

Im Podcast "Bathroom Chronicles" sprach die 34-Jährige offen über ihre neue Rolle, die sie bald einnehmen wird – dies würde Rumer keinesfalls Sorgen bereiten. "Es ist eines dieser seltsamen Dinge, von denen ich weiß, dass sie manchmal so klar sind, wie 'Oh, ich will eine Musikerin sein, ich will das', und für mich war es nie eine Frage, dass ich eine Mutter sein wollte", erklärte sie. Rumer konnte ihr Glück kaum fassen, als sie von der Schwangerschaft erfuhr: "Und das fühlte sich einfach wie eine göttliche Bestimmung an, und als ich anfing, darüber nachzudenken, fühlte ich mich so glücklich."

Auch Rumers Familie freut sich für sie und ihren Partner: Ihr Vater Bruce ist total happy über sein erstes Enkelkind. "Er ist glücklich darüber, Großvater zu werden. Bruce liebt es, eine große Familie zu haben [...]", berichtete ein Insider gegenüber People.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

Getty Images Rumer Willis, 2020

Getty Images Bruce Willis mit seiner Tochter Rumer Willis

