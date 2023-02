Justin und Hailey Bieber genießen gemeinsamen Hawaii-Urlaub

Sie lassen es sich so richtig gut gehen! Justin Bieber (28) und Hailey Bieber (26) zelebrierten im September des vergangenen Jahres ihren vierten Hochzeitstag. Auch in diesem gab es für den Sänger einen Grund zum Feiern: Justin verkaufte seine Musikrechte. Und es scheint fast so, als hätte das Traumpaar bereits eine Verwendung für die Rekordsumme gefunden. Für Hailey und Justin geht es ab nach Hawaii!

Das Ehepaar ist im schönen Tropenparadies, um den 30. Geburtstag der Profi-Surferin Kelia Moniz zu feiern. Sie besuchten unter anderem das Sushi-Restaurant Akasaka und das Hawaii Theater in Honolulu. Auf Instagram postete der "Yummy"-Interpret mehrere Schnappschüsse, die ihn über beide Ohren strahlend mit seiner Frau oder beim Feiern mit dem Geburtstagskind zeigen. Auffällig jedoch ist, dass darunter viele Bilder von Kelias drei Monate und zwei Jahre alten Söhnen sind.

Ist es ein Zeichen, dass man von den beiden bald Nachwuchs erwarten kann? So wie Justin es 2020 während der "Ellen DeGeneres Show" verriet, hänge die Babyplanung ganz von Hailey ab: "Ich werde so viele Kinder bekommen, wie Hailey gebären möchte. Ich würde gerne einen ganzen Clan haben, aber es ist ihr Körper und sie macht damit, was sie will."

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber auf Hawaii, Februar 2023.

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber auf Hawaii, Februar 2023.

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber mit einem Baby, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de