Rihanna verrät: Das ist größte Super-Bowl-Herausforderung!

Rihanna (34) hat wohl den größten Auftritt ihres Lebens vor sich! Rund sieben Jahre lang hat die Sängerin keine Bühne mehr betreten und ging nicht mehr auf Tour. Nun kündigte sie jedoch ihr langersehntes Comeback an und veröffentlichte erst kürzlich einen neuen Song. Auf dem Super Bowl wird die "Umbrella"-Interpretin dann in der Halftime-Show wieder die Bühne betreten! Nun plauderte Rihanna über die Vorbereitungen für das Großereignis.

Am kommenden Sonntag findet das Finale der NFL in Arizona statt. In der Halbzeit des Spiels der Chiefs gegen die Eagles wird Rihanna auftreten und steckt gerade mitten in der Vorbereitungsphase dafür. Im Interview mit Apple Music erzählte sie, wie nervenaufreibend das ist: "Die körperliche Herausforderung war definitiv enorm. Aus vielen Gründen natürlich – ich habe das ja auch seit einer Weile nicht mehr gemacht!" Außerdem sei die Planung der Show ziemlich aufregend gewesen, denn Rihanna hat nur eine begrenzte Zeit. "Die Setlist war die größte Herausforderung. Das war der schwierigste Teil. Die Entscheidung, wie man die 13 Minuten maximiert, aber auch gleichzeitig eine Party macht. [...] Man versucht einfach, 17 Jahre Arbeit in 13 Minuten zu packen", gab sie zu.

Trotz der vielen Herausforderungen fühlt sich Rihanna absolut bereit, diese Megashow, bei der immerhin letztes Jahr 103 Millionen Menschen weltweit zuschauten, anzutreten. "Es fühlt sich an, als sei erst jetzt genau der richtige Moment dafür. Als ich den Anruf bekam, es dieses Jahr zu machen, dachte ich: 'Bist du sicher? Ich bin drei Monate nach der Entbindung, sollte ich jetzt schon so wichtige Entscheidungen treffen?' [...] So beängstigend das auch war, weil ich seit sieben Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden habe, hat die Herausforderung doch etwas Aufregendes an sich", betonte Rihanna total ehrlich.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna bei der Pressekonferenz zur Halftime-Show

Getty Images Rihanna, Sängerin

