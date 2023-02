Sohn August wird zwei: Prinzessin Eugenie teilt süßen Clip

August Philip Hawke Brooksbank feiert seinen zweiten Geburtstag – und seine Mama Prinzessin Eugenie (32) platzt vor Stolz! Erst vor wenigen Wochen bestätigte die Enkelin der Queen (✝96), dass sie und ihr Mann Jack Brooksbank (36) zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Derzeit können sie sich aber noch voll und ganz auf ihren Erstgeborenen konzentrieren: Der kleine August wurde jetzt schon zwei Jahre alt und Eugenie gratulierte ihm mit einem süßen Video!

Via Instagram teilte die 33-Jährige den niedlichen Clip. Darin ist ihr Sohnemann zu sehen, wie er lachend auf der Stelle tanzt und in die Kamera blickt, ehe er schließlich eine Straße entlangläuft. "Alles Gute zum zweiten Geburtstag an unseren Jungen Augie. Du bist unsere größte Freude in der Welt. Tanze und lächle weiter, mein Engel", schwärmte Eugenie von dem Geburtstagskind.

Eugenies Follower sind ganz angetan von diesem süßen Anblick. "Was für ein süßes Kerlchen! Man kann deutlich sehen, wie sehr er seiner Mama ähnelt", kommentierte ein User den Beitrag. Ein anderer Nutzer stellte eine ganz andere Ähnlichkeit fest: "Er sieht aus wie Harrys Sohn Archie!"

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Sohn August Philip Hawke Brooksbank

Instagram / princesseugenie August Philip Hawke Brooksbank im Februar 2023

Getty Images Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August, Juni 2022

