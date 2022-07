Hochzeitstag: Bastian Schweinsteiger schwärmt von seiner Ana

Bastian Schweinsteiger (37) und Ana Ivanović (34) sind noch immer so verliebt wie am allerersten Tag! Seit 2015 sind der einstige Profifußballer und die serbische Tennisspielerin bereits ein Paar. Ein Jahr später besiegelten die beiden ihre Liebe mit ihrer Traumhochzeit in Venedig. Im Netz gewähren die beiden Turteltauben ihren Followern immer wieder niedliche Einblicke in ihre Beziehung. Zu ihrem Hochzeitstag richtete Basti nun einige rührende Worte an seine Liebste!

Via Instagram gratulierte Basti am Mittwoch seiner Frau zu ihrem gemeinsamen Hochzeitstag. "Sechs Jahre später und ich würde immer noch jederzeit 'Ja' sagen. Alles Liebe zum Jahrestag", schrieb der Kicker zu einem Selfie, auf dem das Ehepaar happy in die Kamera lächelt. Neben all den Fankommentaren reagierte auch Ana auf den Beitrag ihres Mannes und hinterließ ein rotes Herz-Emoji in der Kommentarspalte unter dem Post.

Ihre Zeit zu zweit genießen die beiden dabei mitunter am Liebsten bei ihrem gemeinsamen Hobby – denn Basti und Ana feiern es total, gemeinsam golfen zu gehen. "Ich genieße die Zeit mit meinem liebsten Golf-Buddy", schrieb die 34-Jährige erst kürzlich unter einem Selfie, auf dem die zwei in passenden Outfits auf dem Golfplatz posierten.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, Mai 2022

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger beim Golfen

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović im Juli 2021

