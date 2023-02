GNTM-Countdown: Heidi Klum rockt eine wilde Lockenfrisur!

Heidi Klum (49) kann den TV-Start der neuen Germany's next Topmodel-Staffel offenbar kaum mehr erwarten! Am 16. Februar geht es endlich wieder los: Die Chefjurorin sucht im Rahmen der 18. Season erneut nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Die Zeit bis zur Ausstrahlung der ersten Folge vertrieb sich die Blondine nun mit einem kleinen Umstyling: Heidi präsentierte ihren Fans jetzt eine wilde Lockenmähne!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 49-Jährige jetzt einen kurzen Clip, in dem sie ihre Frisur in Szene setzt: Anstelle ihrer sonst welligen Mähne trägt die GNTM-Chefin in dem Video einen wilden Locken-Look. Mit der voluminösen Frisur stellt sich die gebürtige Bergisch Gladbacherin offenbar auf den Start ihrer Castingshow ein. "Noch eine Woche", betitelte sie das Posting nämlich kurz und knapp.

Aber nicht nur auf dem Kopf mag es Heidi offenbar gerne wild – auch in Sachen Mode darf es bei dem Model mal extravaganter sein! Neue Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die Blondine am GNTM-Set: Dabei trägt die Frau von Tom Kaulitz (33) einen Jumpsuit im Leo- und Camouflage-Print. Das Outfit rundete sie mit einer passenden Jacke im gleichen Print ab.

Getty Images Heidi Klum im Februar 2023 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum, Januar 2023

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022 in Santa Monica

