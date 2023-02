Idris Elba will sich nicht über seine Hautfarbe definieren

Idris Elba (50) will in keine Schublade gesteckt werden! Der Schauspieler erlangte durch eine vielfältige Filmografie an Serien und Kinostreifen wie "The Wire" oder "The Suicide Squad" stetig an Popularität. Viele Fans sahen den Briten als Nachfolger von Daniel Craigs (54) James Bond an – er lehnte jedoch ab. Trotz vieler Projekte störte ihn eine Sache: Idris Hautfarbe kam immer wieder zur Sprache!

"Wenn man die Karriereleiter aufsteigt, wird man gefragt, wie es sich anfühlt, der erste Schwarze zu sein, der dies oder jenes tut", erzählte der 50-Jährige im Interview mit Esquire UK. Für ihn stehe dabei eines fest: "Ich will nicht der erste Schwarze sein. Ich bin der erste Idris." Deshalb hörte er auf, sich als schwarzen Schauspieler zu bezeichnen: "Unsere Haut ist nicht mehr als das: Es ist nur Haut."

Weiterhin betonte Idris, kein Filmstar geworden zu sein, weil es nicht genügend Schwarze in der Branche gab: "Ich bin Schauspieler geworden, weil ich dachte, dass es ein toller Beruf ist und ich ihn gut ausüben kann." Dies hätte zwar einige Jahre gebraucht, doch der "Pacific Rim"-Darsteller sei froh über seinen späten Erfolg.

Anzeige

ActionPress Idris Elba als Heimdall in "Thor 3"

Anzeige

Getty Images Idris Elba auf der Premiere von "Beast" in London, August 2022

Anzeige

Getty Images Schauspieler Idris Elba mit seiner Frau Sabrina (l.) und seiner Tochter Isan (r.) im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de