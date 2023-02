"Make Love, Fake Love": Glaubt Yeliz, dass Max Single ist?

Bei Make Love, Fake Love geht es um ein Preisgeld von 25.000 Euro. In einer Villa versuchen mehrere Männer das Herz von Yeliz Koc (29) zu erobern – doch nicht alle von ihnen sind Single. Genau wie Max Bornmann: Er hat eine Freundin. Doch setzt er alles daran, Yeliz glauben zu lassen, dass er bisher ein einsamer Wolf war. In der vergangenen Folge fummelte er mit sogar mit Yeliz herum. Konnte er sie damit von seinem Single-Dasein überzeugen? Das verriet Max jetzt Promiflash.

"Ich glaube nicht, dass ich sie komplett überzeugen konnte", gab der Hottie seine Gedanken zu der Situation gegenüber Promiflash preis. Und das, obwohl er sich offensichtlich so viel Mühe gegeben hat. "Sie spürt bei mir einfach einen kleinen Haken", erklärte er seine Vermutung weiter. Doch in den Einzelinterviews schien Yeliz nach der Aktion schon überzeugt zu sein, dass Max keine Freundin in der Partnerinnen-Villa sitzen hat.

Für Yeliz' Follower vollkommen unverständlich. Auf die Frage, ob sie Max gar nicht angemerkt habe, dass er eine Freundin hat, antwortete sie in ihrer Instagram-Story: "Für mich war alles echt, was zwischen uns war. [...] Ich hab's einfach gespürt. Ich sage immer 'Blicke sagen mehr als tausend Worte.'"

Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

