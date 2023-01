Emotionales Video: Damar Hamlin dankt seinen Unterstützern!

Damar Hamlin (24) bringt seine Dankbarkeit zum Ausdruck! Vor wenigen Wochen hatte der Football-Star seine Fans in einen großen Schock versetzt: Der Sportler war während eines NFL-Spiels plötzlich zusammengebrochen. Er hatte einen Herzstillstand erlitten und musste ebenso wie auf dem Spielfeld auch im Krankenhaus reanimiert werden. Heute ist der Verteidiger wohlauf und durfte die Intensivstation bereits wieder verlassen. In einem Video wendet sich Damar nun mit dankbaren Worten an seine Supporter!

In einem Instagram-Video meldet sich Damar am Samstag mit rührenden Worten bei seinen Followern, nachdem er sich von seinem fast tödlichen Herzstillstand erholte. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich für all die Liebe, die Unterstützung und all das bin, was mir entgegengebracht wurde", beginnt er seine Ansprache, bevor er erklärt, "mental, physisch und sogar spirituell" eine Menge zu verarbeiten gehabt zu haben. Ebenso wie seine Supporter bedankt sich Damar dabei vor allem auch bei den Rettungskräften und Ärzten, die ihn bei seiner Genesung begleitet hatten.

Auch wenn Damar wieder auf den Beinen ist, hat der Football-Star noch immer mit den Nachwehen zu kämpfen. "Er hat das Team ein paar Mal besucht, aber er ist immer noch sehr schnell erschöpft", erklärte ein Geschäftspartner gegenüber ESPN vor wenigen Tagen. Außerdem müsse der 24-Jährige noch immer zusätzlich mit Sauerstoff versorgt werden.

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Spieler

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Star

Instagram / matthewmilano Damar Hamlin beim Training der Bills

