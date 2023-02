Nach Schneepflugunfall: Jeremy Renner bleibt hoffnungsvoll!

Jeremy Renner (52) ist guter Dinge! Anfang des Jahres hatte der Schauspieler seine Fans in große Sorge versetzt: Bei einem Unfall mit einem Schneemobil hatte sich der Marvel-Star schwer verletzt und musste sogar um sein Leben kämpfen. Aufgrund seiner über 30 Knochenbrüche musste er sich nach einiger Zeit auf der Intensivstation noch länger im Krankenhaus erholen. Inzwischen ist der gebürtige Kalifornier wieder zu Hause: Dort spürt Jeremy ein Gefühl der Hoffnung!

Seit es Jeremy besser geht, gewährt der 52-Jährige seinen Followern immer wieder Einblicke in seinen Genesungsprozess. Am Donnerstag teilte Jeremy ein neues Update in seiner Instagram-Story und verriet, dass ein Großteil des Schnees, der einst den Eingang seines Hauses versperrt hatte, inzwischen geschmolzen sei. "Das Schmelzen bringt Hoffnung", freute sich Jeremy mit einem Bild im Netz, auf dem der freie Weg vor seiner Haustür zu sehen ist.

Dass es Jeremy schon viel besser gehe, bestätigte auch Schauspielerin Evangeline Lilly (43) in einem Interview mit Access. Nach einem Besuch bei dem "Hawkeye"-Darsteller hatte sie nämlich erklärt, dass Jeremys Zustand einem Wunder gleiche. "Ich dachte, ich würde an seinem Bett zu sitzen und seine Hand halten, während er vor Schmerzen stöhnte und sich nicht bewegen konnte. Er rollte sich selbst herum und lachte mit seinen Freunden", hatte sie geschildert.

Jeremy Renner im Januar 2023

Jeremy Renner im April 2019

Jeremy Renner nach seinem Unfall

