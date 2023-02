Selten: Shania Twains Ehemann bei den Grammys an ihrer Seite

Dieses Paar sieht man nicht oft! Shania Twain (57) gilt als eine der erfolgreichsten Country-Sängerinnen überhaupt, deshalb durfte die "Man! I Feel Like A Woman!"-Interpretin natürlich auch nicht bei der Verleihung der Grammy Awards in Los Angeles fehlen. Zwar war sie selbst nicht für eine der begehrten Trophäen nominiert, doch die Musik-Ikone schaffte es trotzdem herauszustechen. Einerseits durch ihren sehr auffälligen Look, andererseits durch ihre Begleitung: Shanias Mann Frédéric Thiébaud machte einen seltenen Red-Carpet-Auftritt an der Seite der Sängerin!

Via Instagram teilte Shania eine Foto-Reihe der Grammy-Nacht, in welcher unter anderem auch ihr Gatte zu sehen ist. Der Unternehmer kreuzte während des Musik-Events schick in einem schwarzen Anzug und mit Krawatte auf. Neben seiner Frau ging der Look des geborenen Schweizers jedoch schnell unter: Shania trug einen Kuhmuster-Anzug mit passendem XXL-Hut und rockte stechend rote Haare. Die Country-Sängerin setzte in letzter Zeit mehrfach Fashion-Statements und ließ sich beispielsweise bei einer Pre-Grammy-Party vor ein paar Tagen mit auffällig blonder Frisur blicken.

Die von Shania geteilten Schnappschüsse auf Social Media zeigten die 57-Jährige auch gemeinsam mit anderen Musikerinnen wie Adele (34) oder Beyoncé (41), die in der Grammy-Nacht ganze vier Awards abstauben konnte. Shania selbst wurde schon seit einigen Jahren nicht mehr für eine der Trophäen nominiert. Nachdem vor Kurzem jedoch ihr neues Album "Queen Of Me" erschien, kann sie möglicherweise nächstes Jahr auf einen Grammy hoffen.

