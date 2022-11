Neunter Todestag: Vin Diesel erinnert rührend an Paul Walker

Vin Diesel (55) zollt Paul Walker (✝40) Tribut. Für die Fast & Furious-Reihe standen die Schauspieler gemeinsam vor der Kamera. Auch abseits des Filmsets entstand eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. 2013 verstarb Paul jedoch bei einem tragischen Autounfall. Nach dem schweren Verlust geben seine Tochter Meadow Walker (24) und sein Co-Star einander Halt. Zum neunten Todestag erinnerte Vin nun an seinen verstorbenen Freund Paul.

Via Instagram veröffentlichte der 55-Jährige einen emotionalen Post. Auf dem Foto sind er und Paul lachend in einer Szene der "Fast & Furious"-Reihe zu sehen. "Neun Jahre... Ich liebe und vermisse dich", schrieb Vin anlässlich des Todestages des Filmstars dazu. In der Kommentarspalte gedachten zahlreiche Follower ebenfalls des verstorbenen Action-Schauspielers. "Für immer eine Legende", betonte ein User.

Wie stark das Band zwischen Paul und Vin war, zeigte sich auch an Meadows Hochzeit im Oktober 2021. Anstelle ihres Vaters führte sein bester Freund sie bei der Zeremonie zum Traualtar. Der "The Last Witch Hunter"-Darsteller ist außerdem auch der Patenonkel der 24-Jährigen.

Paul Walker bei einem Photocall zu "Fast & Furious 5" in Rom 2011

Paul Walker und Vin Diesel bei der "Fast & Furious 6"-Premiere in London 2013

Vin Diesel und Meadow Walker

