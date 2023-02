Wegen Tommys Kampf: Molly-Mae Hague wollte Geburtseinleitung

Molly-Mae Hague (23) und Tommy Fury wollten ihre Tochter Bambi gemeinsam auf der Welt begrüßen! Im September vergangenen Jahres gaben die UK-Love Island-Teilnehmerin und der Profiboxer bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Einige Wochen nach Geburt der Kleinen ließ die Beauty nun die Geburt Revue passieren – und offenbarte: Da Tommy bald einen wichtigen Kampf gegen Jake Paul (26) in Saudi-Arabien geplant hat, entschied sich Molly für eine Geburtseinleitung!

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte die 23-Jährige einen Geburtsbericht – und verriet, wie wichtig es für sie war, ihren Liebsten an ihrer Seite zu haben: "Außerdem [...] hat Tommy in ein paar Wochen einen absolut gigantischen Kampf, und in dieser Lebensphase mussten wir einfach wissen, wann die Dinge passieren werden. Wir mussten eine ungefähre Vorstellung davon haben, wann Bambi auf die Welt kommen würde, damit ich nicht in den Wehen lag und er nicht bei mir sein konnte..."

Trotz der Unterstützung ihres Freundes hatte Molly während der Geburt mit sich zu kämpfen: "Ich hatte Schmerzen und es war sehr, sehr schwer. Es fühlte sich an wie fünf Stunden lang unerträgliche Regelschmerzen", verriet sie außerdem in dem Video. Die Ärzte hätten ihr schließlich eine PDA gelegt, was der jungen Mutter während der Geburt sehr half.

