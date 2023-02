William und Kate besuchen als Herzog und Herzogin Cornwall

Prinz William (40) und seine Gattin absolvierten einen weiteren Termin. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) kam es in der königlichen Thronfolge zu vielen Änderungen – die größte Umstellung betraf König Charles, der nun als das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs fungiert. Doch auch seinem Sohn und Prinzessin Kate (41) wurden neue Titel zugesprochen – die zwei sind inzwischen Herzog und Herzogin von Cornwall. Der Grafschaft statteten William und Kate jetzt einen Besuch ab.

Das Ehepaar besuchte am Donnerstag das National Maritime Museum in der Hafenstadt Falmouth. Die Royals wurden dabei von vielen Fans sehnlichst erwartet und herzlich in Empfang genommen. Während ihrer Reise wirkten die beiden gut gelaunt und nahmen sich auch wie üblich Zeit für die wartende Menschenmenge, die William und Kate begrüßen wollte.

Neben dem kulturellen Teil stand auch Sport auf dem Zeitplan der Dreifach-Eltern. Sie besuchten ein Gemeinschaftszentrum in Falmouth, wo sie ihre Tischtennis-Künste zum Besten geben durften: William und Kate lieferten sich ein kurzes Tischtennis-Match und hatten sichtlich Spaß dabei.

