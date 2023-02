"Bisschen assi": Sam Dylan will “The Real Life” aufpimpen

Sam Dylan (32) hat ganz genaue Vorstellungen! In der ersten Staffel von The Real Life - #nofilter wurden Calvin Kleinen (30), Vanessa Mariposa (30) und Co. in ihrem Alltag mit der Kamera begleitet. In der zweiten Staffel durften sich nun die begeisterten Zuschauer auf neue Gesichter freuen: Neben Jennifer Iglesias (24) und Christina Dimitriou (31) ist auch Sam mit von der Partie – und der möchte einiges bei "The Real Life" verändern!

Im Rahmen der "Liebesreich Pre-Valentinstagsparty by David Lovric" verrät der 32-Jährige gegenüber Promiflash, dass er die Show mit "ein bisschen mehr Glam" aufwerten möchte: "Das ist ja schon wieder ein bisschen böse, aber ich brauche mich ja nur neben einen Calvin stellen und dann ist es schon mehr Glam. Die anderen Kandidaten sind ja teilweise ein bisschen assi." Mit ihm würde "The Real Life" schon ganz anders aussehen: "Ich glaube, ich kann schon von der Redensart, vom Optischen her ein bisschen mehr Witz, ein bisschen mehr Glamour reinbringen. [...] Da muss auch [...] eine schwule Fee rein und die bin ich", freute sich Sam abschließend.

Neben "The Real Life" hat der Ex von Rafi Rachek (33) aber auch Lust auf weitere Formate: "Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch etwas Neues. Das sagen immer alle, aber bei mir ist es wirklich so, bei mir kommt wirklich etwas Neues." Am liebsten würde Sam aber selbst einmal eine Show moderieren. "Und ich hoffe, da passiert jetzt auch demnächst mal was", erklärte er abschließend gegenüber Promiflash.

Anzeige

ActionPress Die Promis von "The Real Life - #nofilter"

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / Actionpress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Anzeige

Getty Images Sam Dylan im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de