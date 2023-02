Britney Spears stellt klar: Diese Medikamente nimmt sie ein!

Britney Spears (41) spricht offen über ihre Medikation! Die Musikerin versetzt ihre Fans schon seit Jahren in Sorge. Zuerst forderten sie, dass die Sängerin aus der Vormundschaft ihres Vaters befreit werden sollte. Seitdem diese tatsächlich zu einem Ende gekommen ist, geht das Drama um ihre psychische Verfassung jedoch weiter. Zwischenzeitlich soll von ihrem Management sogar eine Intervention geplant gewesen sein, weil sie ihre Tabletten nicht einnehme. Jetzt meldete sich Britney selbst zu Wort und äußerte sich zu den Medikamenten, die sie einnimmt!

In einem Instagram-Video meldete sich die 41-Jährige nun selbst zu Wort, um die Gerüchte, die über sie im Umlauf sind, klarzustellen. "Ich habe kein Management und werde es auch nie wieder in meinem Leben haben! Ich habe keine 'Ärzte'", schrieb Britney und merkte außerdem an: "Ich nehme Prozac gegen Depressionen und das war es dann auch schon." Sie sei ein "extrem langweiliger Mensch."

Dass ständig Lügen über sie verbreitet werden, sei enorm schwer für sie. "Die Leute glauben dieses Zeug tatsächlich und alle meine Bemühungen, mit meiner kleinen Routine des Betens und meiner Therapie besser zu werden, scheinen nicht zu zählen", klagte die "Toxic"-Interpretin und forderte, dass das Drama endlich ein Ende hat.

Getty Images Britney Spears im April 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears, Dezember 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2022

