Drake setzt fast eine Million Euro auf Super-Bowl-Endspiel!

Drake (36) ist anscheinend ziemlich siegessicher! Am Samstag findet das große Super-Bowl-Finale statt. Während Rihanna (34) der Menge im Rahmen der beliebten Halbzeitshow einheizen wird, treffen auf dem Spielfeld die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs aufeinander. Auch einige Stars können es offenbar kaum erwarten, bis das Match endlich losgeht. Vor allem Drake wird mitzittern: Der Sänger hat nämlich fast eine Million Euro auf die Chiefs gesetzt!

Auf seinem Instagram-Account teilt Drake mehrere Belege für verschiedene Wetten, die er auf das kommende NFL-Finale abgeschlossen hat. Daraus wird deutlich: Der "Jimmy Cooks"-Interpret hat rund 900 Tausend Euro für das Spiel ausgegeben – und einen Großteil des krassen Betrags auf den Sieg der Mannschaft aus Kansas City gesetzt. Wenn alles glatt läuft, könnte der 36-Jährige rund 420 Millionen Dollar mit seiner Wette machen. Dass Drakes Wetteinsatz utopisch ist, scheint dem Künstler jedoch bewusst zu sein. "Meine psychotischen Wetten für Sonntag. [...] Bitte sucht nicht nach einem Sinn hinter diesen Wetten, es gibt keinen", lauten seine Worte.

Während Drake nur auf einen Sieg der Chiefs hoffen kann, steckt Rihanna mitten in den Vorbereitungen für ihr langersehntes Comeback. Immerhin ist es rund sieben Jahre her, dass die "Umbrella"-Interpretin zuletzt vor Publikum gesungen hat. "Die Setlist war die größte Herausforderung. Das war der schwierigste Teil. Die Entscheidung, wie man die 13 Minuten maximiert, aber auch gleichzeitig eine Party macht. [...] Man versucht einfach, 17 Jahre Arbeit in 13 Minuten zu packen", erklärte sie im Interview mit Apple Music über die Vorbereitungen.

Drake, Rapper

Drake, Rapper

Rihanna, Februar 2023

