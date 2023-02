Gerards Affäre: Für Shakira war Clara keine Unbekannte!

Shakira (46) kannte die Affäre ihres Mannes Gerard Piqué (36)! Nach über zehn Jahren Beziehung gaben die Sängerin und der Profi-Sportler ihre Trennung bekannt. Der Grund: Gerards soll die Mutter seiner Kinder mit seiner ehemaligen Praktikantin Clara Chia Marti betrogen haben! Mittlerweile sind der Fußballer und seine Affäre sogar offiziell ein Paar. Jetzt kam heraus: Für Shakira war die neue Freundin ihres Ex-Mannes keine Unbekannte!

Wie Perez Hilton jetzt erfahren haben will, kannte die 46-Jährige Clara bereits: Während ihres Praktikums in Gerards Agentur Kosmos lernte Shakira die jüngere Frau kennen. "Sie ist unbemerkt geblieben, Shakira hat nie eine Gefahr gesehen, weil sie keine atemberaubende Frau ist – sie ist ein ganz normales Mädchen", erklärte eine Quelle zudem.

Laut des Insiders mochte die "Hips Don't Lie"-Interpretin Clara sogar genug, um ihr einen Spitznamen zu verpassen: "mosquita muerta" – was so viel bedeuten soll wie "toter Moskito" oder "tote kleine Fliege". Dadurch dass Shakira das Mädchen so gemocht habe, fühlte sie sich umso mehr betrogen: "Deshalb hat es sie so sehr verletzt, weil sie sich bereits kannten."

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine neue Freundin

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de