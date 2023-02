Lässt sich Taika Waititi hier für Rita Ora tätowieren?

Taika Waititis (47) Liebe für seine frischgebackene Ehefrau ist nun für immer auf seiner Hand verewigt! Erst vor wenigen Wochen machte es Rita Ora (32) offiziell: Der neuseeländische Oscar-Preisträger und die "I Will Never Let You Down"-Interpretin hatten im vergangenen Jahr geheiratet! Der Filmemacher scheint bis über beide Ohren verliebt zu sein. Im Netz enthüllte er einen Liebesbeweis, der unter die Haut geht!

"Ich liebe Rugby", schreibt der 47-Jährige scherzhaft unter seinen Instagram-Post. In dem Video ist seine Hand zu sehen, kurz nachdem er sich ein "R" im gotischen Stil auf eine Stelle seiner Hand zwischen Daumen und Zeigefinger hat tätowieren lassen. Seine Fans durchschauen den Spaß des Regisseurs prompt und kommentieren fleißig unter seinen Post. Ein Follower scherzt: "Rugby Ora?", während ein anderer witzelt: "Wer liebt Rugby nicht?"

Seine Ehefrau setzte erst vor Kurzem bei ihrem Auftritt in der "Heart Breakfast Radio Show" den Gerüchten ein Ende. "Ja, [ich bin verheiratet]. Ich bin offiziell vom Markt, Leute. Ich habe mich entschieden, es privater zu halten." Zudem gab Rita einige Einblicke in die Hochzeit: "Es war genau so, wie ich es wollte. Es ist schön, wenn man manche Dinge einfach für sich behalten kann. Es war nett und süß..."

