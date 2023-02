Nach zwei Jahren: Lily James und Michael haben sich getrennt

Lily James (33) und Michael Shuman (37) gehen von nun an getrennte Wege! 2021 wurden die beiden erstmals in Verbindung gebracht, als sie küssend am Valentinstag abgelichtet wurden. Rund ein Jahr später machten die Schauspielerin und der Musiker ihre Liebe mit einem Auftritt auf dem Red Carpet offiziell. Dennoch hielten sie ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt soll aber alles aus sein: Lily und Michael haben sich getrennt!

Das will jetzt The Sun erfahren haben: "Lily und Michael haben sich in den letzten Monaten auseinandergelebt und haben nun beschlossen, ihre Beziehung zu beenden." Böses Blut soll zwischen dem einstigen Traumpaar aber nicht fließen: "Sie haben es einfach nicht geschafft, als Paar zu funktionieren, aber sie wünschen sich beide das Beste für die Zukunft."

Zuletzt brodelte die Gerüchteküche aber gewaltig: Im Sommer vergangenen Jahres wurde vermutet, dass sich die "What's Love Got To Do With It?"-Darstellerin und ihr Liebster verlobt haben! Beim Glastonbury Festival in Somerset wurde Lily mit einem goldenen Ring am Finger gesehen.

Lily James, Schauspielerin

Lily James, Schauspielerin

Lily James bei den Golden Globes 2023

