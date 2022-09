Lily James: Seltener Red-Carpet-Auftritt mit ihrem Freund

Lily James (33) und ihr Partner legten einen glamourösen Auftritt hin! Für die Schauspielerin läuft es aktuell beruflich ziemlich rund, doch auch in Sachen Liebe könnte es kaum besser sein. Im Februar machte die Beauty ihre Beziehung mit dem Musiker Michael Shuman (37) offiziell – doch ihr Privatleben hält die Pam & Tommy-Darstellerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Daher ist ein Red-Carpet-Auftritt wie dieser eine wahre Seltenheit!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, posieren die Turteltauben auf der After-Show-Party der Emmys in Los Angeles. Lily konnte an dem Abend mit ihrem atemberaubenden Outfit überzeugen: Die 33-Jährige entschied sich für ein tief ausgeschnittenes schwarzes Minikleid, das ihre schlanke Figur perfekt in Szene setzte. Das Outfit fiel durch raffinierte Schnürungen auf, die sich über das gesamte Kleid verteilten – ergänzt wurde der Look durch schwarze High Heels. Michael hingegen entschied sich für eine auffälligere Farbe – der Rocker erschien an der Seite seiner Liebsten in einem blauen Hemd und einer dazu passenden Hose.

Zuletzt heizte das Paar im Juni ordentlich die Gerüchteküche ein, als Lily mit einem auffälligen Ring gesichtet wurde. Fotos zeigten die Britin beim beliebten Glastonbury Festival, bei dem sie sich ausgelassen vergnügte. Dabei fiel ein Schmuckstück besonders auf: An ihrer linken Hand trug Lily einen edlen Stein am Finger, der einem Verlobungsring überaus ähnlich sah.

Getty Images Lily James bei den Emmy-Awards

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Backgrid / Action Press Lily James beim Glastonbury Festival 2022

