Nacktszene in den 90er-Jahren machte Brendan Fraser Angst

Der kanadisch-US-amerikanische Schauspieler Brendan Fraser (54) ist zurzeit wieder in aller Munde! Durch seine Rolle im Film "The Whale" erlebt der Hollywood-Star gerade ein Comeback und heimste dafür sogar eine Oscar-Nominierung ein. Seinen Karrieredurchbruch hatte er im Jahr 1992 mit dem Streifen "School Ties" an der Seite von Matt Damon (52). In einem Interview verriet Brendan jetzt, wie viel Angst ihm die Nacktszene in dem Film machte!

In der "The Howard Stern Show" wurde der 54-Jährige zu der speziellen Szene befragt: "Du bist nackt, Matt ist nackt und dann streitet ihr euch in der Dusche und ringt miteinander. Seid ihr wirklich völlig nackt?" Brendan antwortete mit einem "Ja, natürlich" und gab zu: "Es war beängstigend, so etwas zu tun. Wenn man als Schauspieler anfängt, ist man jedoch ehrgeizig und für so ziemlich alles zu haben." Howard Stern (69) scherzte daraufhin, dass ihm das Selbstbewusstsein für solch eine Szene fehle.

In "The Whale" schlüpfte Brendan in die Haut eines adipösen Menschen anhand eines Fatsuits. "Als ich das Kostüm auszog, konnte ich immer noch die Wellenbewegungen spüren und mir wurde klar, wie stark ein Mensch dieses Gewichts körperlich und emotional sein muss", hatte der "The Mummy"-Darsteller über seine Erfahrung in der "Graham Norton Show" erklärt.

Getty Images Brendan Fraser in der "The Howard Stern Show" 2023

Getty Images Brendan Fraser bei den Critics Choice Awards 2023

United Archives GmbH / ActionPress Brendan Fraser in "George – Der aus dem Dschungel kam"

